Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса
1 минута
4,1 т.
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, блинов и закусок. Еще из них получится полезная паста, запеканка, пироги и икра.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных оладий из кабачков, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- кабачок
- фета
- мука
- яйца
- специи
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, тертый чеснок, специи и главное – сыр, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!
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