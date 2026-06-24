Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
4,1 т.
Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, блинов и закусок. Еще из них получится полезная паста, запеканка, пироги и икра.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных оладий из кабачков, которые готовятся очень просто. 

Ингредиенты:

  • кабачок
  • фета
  • мука
  • яйца
  • специи
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, тертый чеснок, специи и главное – сыр, перемешайте.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

2. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

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