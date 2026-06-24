Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных оладий, блинов и закусок. Еще из них получится полезная паста, запеканка, пироги и икра.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных оладий из кабачков, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

кабачок

фета

мука

яйца

специи

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйца, муку, тертый чеснок, специи и главное – сыр, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

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