Кабачки – идеальные овощи для приготовления рагу, запеканок, а также салатов, закусок и пасты. Еще из них получатся самые вкусные оладьи, а для более нежного вкуса добавьте сыр любой и зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачка, которые будут идеальным вариантом блюда для завтрака.

Ингредиенты:

кабачки

моцарелла

зелень

специи

чеснок

яйцо

мука

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, посолите, отожмите лишнюю жидкость.

2. Добавьте муку, яйцо, специи, тертый сыр, перемешайте.

Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

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