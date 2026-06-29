Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса
1 минута
5,5 т.
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления рагу, запеканок, а также салатов, закусок и пасты. Еще из них получатся самые вкусные оладьи, а для более нежного вкуса добавьте сыр любой и зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачка, которые будут идеальным вариантом блюда для завтрака.
Ингредиенты:
- кабачки
- моцарелла
- зелень
- специи
- чеснок
- яйцо
- мука
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, посолите, отожмите лишнюю жидкость.
2. Добавьте муку, яйцо, специи, тертый сыр, перемешайте.
Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!
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