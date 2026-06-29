Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
5,5 т.
Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления рагу, запеканок, а также салатов, закусок и пасты. Еще из них получатся самые вкусные оладьи, а для более нежного вкуса добавьте сыр любой и зелень.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачка, которые будут идеальным вариантом блюда для завтрака.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • моцарелла
  • зелень
  • специи 
  • чеснок
  • яйцо
  • мука

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, посолите, отожмите лишнюю жидкость.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

2. Добавьте муку, яйцо, специи, тертый сыр, перемешайте.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

Пожарьте оладьи и подавайте со сметаной!

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для яркого вкуса

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