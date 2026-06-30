Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай
1 минута
1,5 т.
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Кабачковые оладьи – идеальное летнее блюдо для завтрака, обеда, перекуса и ужина. Для того, чтобы они были нежными, кулинары советуют добавит в основу тертый сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных кабачковых оладий с тертым сыром.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- сыр
- яйца
- специи
- чеснок
- сметана
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, посолите, оставьте на 5 минут, после отожмите, добавьте яйца, муку, тертый сыр, тертый лук и чеснок, специи. Перемешайте.
2. Пожарьте оладьи.
Подавайте со сметаной!
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