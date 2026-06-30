Кабачковые оладьи – идеальное летнее блюдо для завтрака, обеда, перекуса и ужина. Для того, чтобы они были нежными, кулинары советуют добавит в основу тертый сыр.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных кабачковых оладий с тертым сыром.

Ингредиенты:

кабачки

мука

сыр

яйца

специи

чеснок

сметана

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, посолите, оставьте на 5 минут, после отожмите, добавьте яйца, муку, тертый сыр, тертый лук и чеснок, специи. Перемешайте.

2. Пожарьте оладьи.

Подавайте со сметаной!

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