Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай
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Кабачковые оладьи – идеальное летнее блюдо для завтрака, обеда, перекуса и ужина. Для того, чтобы они были нежными, кулинары советуют добавит в основу тертый сыр. 

Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных кабачковых оладий с тертым сыром.

Ингредиенты:

  • кабачки 
  • мука
  • сыр
  • яйца
  • специи
  • чеснок
  • сметана

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки, посолите, оставьте на 5 минут, после отожмите, добавьте яйца, муку, тертый сыр, тертый лук и чеснок, специи. Перемешайте.

Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай

2. Пожарьте оладьи.

Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай

Подавайте со сметаной!

Кабачковые оладьи с сыром: рецепт блюда на любой случай

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