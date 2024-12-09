Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
726
Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

Пластмассовые контейнеры часто становятся настоящим испытанием во время мытья, особенно если в них хранили жирную или соусную пищу. Грязь и запах могут оставаться даже после тщательной мойки. Это создает неудобства, ведь такие контейнеры используются ежедневно для хранения и транспортировки пищи. Проблема заключается в способности пластика впитывать жир и запахи, которые трудно устранить обычными методами. Есть простой способ решить эту проблему без лишних усилий.

Видео дня

О том, как быстро помыть грязный пластмассовый контейнер, рассказала блогер Диана Гологовец (dianagologovets) на своей странице в TikTok. Все очень элементарно.

Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

1. В контейнер добавить немного моющего средства.

2. Положить салфетку или бумажное полотенце.

Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

3. Залить теплой водой из под крана.

4. Плотно закрыть крышкой от контейнера.

Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

5. Потрясите контейнер несколько секунд.

Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

6. Салфетка поглощает весь жир и грязь, поэтому вы быстро заметите, что контейнер станет чистым.

Как быстро отмыть пластиковый контейнер от жира: простой лайфхак

7. После этого емкость нужно просто ополоснуть водой.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как быстро сварить горох за 15 минут

Украина

Сейчас мы готовим

Все рецепты