Пластмассовые контейнеры часто становятся настоящим испытанием во время мытья, особенно если в них хранили жирную или соусную пищу. Грязь и запах могут оставаться даже после тщательной мойки. Это создает неудобства, ведь такие контейнеры используются ежедневно для хранения и транспортировки пищи. Проблема заключается в способности пластика впитывать жир и запахи, которые трудно устранить обычными методами. Есть простой способ решить эту проблему без лишних усилий.

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О том, как быстро помыть грязный пластмассовый контейнер, рассказала блогер Диана Гологовец (dianagologovets) на своей странице в TikTok. Все очень элементарно.

1. В контейнер добавить немного моющего средства.

2. Положить салфетку или бумажное полотенце.

3. Залить теплой водой из под крана.

4. Плотно закрыть крышкой от контейнера.

5. Потрясите контейнер несколько секунд.

6. Салфетка поглощает весь жир и грязь, поэтому вы быстро заметите, что контейнер станет чистым.

7. После этого емкость нужно просто ополоснуть водой.

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