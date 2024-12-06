Горох – полезный и питательный продукт, который можно использовать для приготовления супов, пюре или каш. Но из-за его "капризности" многие избегают готовить эти бобовые. Но если знать несколько простых уловок, можно существенно сократить время варки и превратить горох в идеально мягкое пюре всего за 15 минут.

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Редакция FoodOboz делится эффективными методами, которые помогут сварить горох очень быстро. Вам больше не придется тратить на это уйму времени.

Вот советы, которые помогут вам справиться с горохом быстро и без лишних усилий:

1. Тщательно промойте горох. Перед замачиванием горох нужно хорошо промыть под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить мучную клейковину, которая замедляет процесс набухания и варки.

2. Замачивайте горох в горячей воде. Вместо холодной воды используйте горячую. Она способствует быстрому набуханию бобовых и лучше очищает их от остатков пыли или клейковины.

3. Правильная техника отварки. При приготовлении соблюдайте следующие правила:

Добавьте немного холодной воды, если горох долго не размягчается. Холодная вода замедляет кипение и создает эффект "медленного томления", благодаря которому бобы лучше размягчаются.

Не давайте гороху очень сильно кипеть – он должен само распариваться. Пара проникает внутрь бобов и ускоряет их приготовление.

Замачивание на ночь – секрет успеха. Для лучшего результата замочите горох в горячей воде и оставьте его на ночь. На следующий день горох будет готов всего за 15 минут варки.

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