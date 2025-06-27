Молодой картофель – любимое блюдо на летнем столе. Продукт вкусный, ароматный и быстро варится. Но очистка – дело не из приятных, особенно когда картофелин много. Чтобы не тратить время на каждую отдельную картофелину, можно воспользоваться проверенным методом, который позволяет справиться с задачей за несколько минут.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно быстро почистить много молодого картофеля. Просто следуйте следующим шагам, и результат будет идеальным.

Для этого понадобится кастрюля с крышкой и поваренная соль

Картофель положить в кастрюлю, добавить несколько ложек крупнозернистой соли. Затем накрыть крышкой и хорошо потрясти несколько минут. Кожура быстро отшелушивается сама.

После этого останется только промыть овощи водой. Результат – чистый, аккуратный картофель без длительной чистки ножом. Метод удобный для большого количества овощей. Подходит и для домашнего приготовления, и для поездок на природу.

Способ простой, не требует усилий и не оставляет много грязи. Хорошо работает даже со свежесобранным молодым картофелем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: