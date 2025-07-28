Чистота на кухне всегда начинается с плиты. Именно она страдает больше всего от жира и нагара, особенно ручки, которые мы касаемся ежедневно. Со временем на них накапливаются стойкие загрязнения, которые трудно удалить обычной губкой. Но существует простой способ, который поможет справиться даже со старым жиром без дорогих средств и лишних усилий.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно отмыть грязные ручки от плиты. Вы навсегда забудете о такой проблеме.

Как отмыть ручки плиты от жира

В первую очередь нужно снять ручки, чтобы их можно было хорошо промыть. Выключите плиту и дождитесь, пока она полностью остынет. Затем нажмите на ручку, осторожно поверните ее против часовой стрелки и снимите. На некоторых моделях ручки просто снимаются нажатием.

После этого можно переходить к чистке. Вот проверенные способы, которые легко восстановят их вид:

1. Раствор из воды и уксуса

Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1. Замочите ручки в этом растворе на 20 минут, затем достаньте, посыпьте пищевой содой и потрите старой зубной щеткой. После очистки промойте их под проточной водой.

2. Смесь из нашатыря и мыла

В литре теплой воды растворите чайную ложку нашатыря и столовую ложку жидкого мыла (можно заменить на натертое хозяйственное). Замочите ручки на 15-20 минут, после чего аккуратно потрите мягкой губкой и промойте.

Финальный штрих

Чтобы ручки блестели, их можно дополнительно протереть раствором уксуса и воды в пропорции 2:1. Смочите в нем тряпку и отполируйте детали до чистого блеска.

Уксус и сода прекрасно растворяют жир, а нашатырь удаляет стойкие загрязнения

Эти ингредиенты безопасны для бытового использования и есть почти в каждом доме. Благодаря такому подходу ручки будут выглядеть, как новые, а сама процедура занимает всего несколько минут.

Чистить плиту и особенно ее ручки стоит регулярно – тогда уборка не будет превращаться в сложную задачу, а кухня всегда будет выглядеть опрятно.

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