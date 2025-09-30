Деревянные доски для нарезки есть на каждой кухне. Они удобны в использовании, долговечны и добавляют особого уюта во время приготовления блюд. Но со временем на их поверхности остаются следы от ножей, пятна и запахи продуктов. Обычного мытья водой иногда бывает недостаточно, а использовать агрессивную химию на таких досках нежелательно. Есть простой и доступный способ вернуть им чистоту, используя только натуральные продукты.

О том, как можно почистить деревянную доску для нарезки, рассказала блогер Диана Гологовец (diana gologovets) в Instagram.

Лучшую очистку деревянных досок можно сделать с помощью соли, лимона и нескольких капель масла. Сперва поверхность нужно щедро присыпать обычной пищевой солью. Она выполняет роль абразива, помогая убрать остатки пищи и неприятный запах. Далее на соль выжимают половинку лимона и той же половинкой натирают доску. Кислота растворяет загрязнения, а цитрусовый аромат освежает дерево.

После этого доску можно слегка смазать несколькими каплями растительного масла и растереть по всей поверхности. Такой шаг не только добавляет блеска, но и помогает дереву оставаться прочным и не пересыхать. В результате доска становится чистой, гладкой и приятной на вид.

Этот метод занимает всего несколько минут и не требует дорогих средств. Он идеально подходит для ежедневного ухода и позволяет надолго сохранить деревянные доски в хорошем состоянии.

