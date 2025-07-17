Со временем любая сковородка начинает терять свои свойства. Еда начинает прилипать, даже если вы добавляете масло. Приготовление перестает приносить удовольствие. Но не обязательно сразу покупать новую сковородку. Есть простой способ, который поможет восстановить ее удобство в использовании.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать со сковородкой, чтобы к ней ничего не прилипало, Вы сможете навсегда решить такую проблему.

Этот метод особенно полезный, если у вас есть старая сковородка, которую вы давно не использовали

Что нужно сделать

1. Сначала сковороду нужно немного прогреть на медленном огне. Она должна стать просто теплой, а не горячей.

2. Затем всыпьте на дно две столовые ложки соли.

3. Соль нужно прогревать, постоянно помешивая деревянной или силиконовой лопаткой. Это занимает около 20 минут. За это время она впитывает остатки жира и помогает очистить поверхность.

4. После этого сковородку нужно снять с плиты и дать ей полностью остыть.

5. Соль можно высыпать, а поверхность тщательно вытереть сухой салфеткой.

6. Далее налейте в сковородку немного растительного масла (примерно одну ложку).

7. Распределите его по всей поверхности, используя салфетку.

8. Затем оставьте сковородку на сутки.

9. За это время масло впитается в покрытие и создаст защитную пленку.

10. После этого промойте посуду теплой водой без моющих средств и вытрите насухо.

Чтобы эффект сохранялся, повторяйте процедуру раз в три недели. Это поможет избежать прилипания пищи и продлит срок службы сковородки. Если на поверхности только мелкие царапины, этот способ хорошо сработает. Но если повреждения глубокие, лучше заменить посуду. Такой простой лайфхак позволяет готовить с комфортом, а блюда получаются вкусными и равномерно прожаренными.

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