Как из огня: очень вкусная запеченная картошка в мундире за 10 минут
Запеченный картофель – очень вкусное и полезное блюдо, которое можно готовить в духовке, а также просто на огне. Для яркого вкуса добавьте соль, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки в мундирах с маслом и сыром.
Ингредиенты:
- Картошка
- Специи
- Соль
- Масло
- Масло сливочное
- Сыр
- Зелень (лучок репчатый или укропчик)
Способ приготовления:
1. Картофель моем, смазываем маслом, соль, специи и отправляем в мультипечь на 20 минут 200° (или выбираешь автопрограмму для печеной).
2. После достаньте, разрежьте пополам, добавьте во внутрь масло и сыр и поставьте в печь на 5-7 минут.
Перед подачей присыпьте зеленым луком!
