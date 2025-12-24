Как из огня: очень вкусная запеченная картошка в мундире за 10 минут

Запеченный картофель – очень вкусное и полезное блюдо, которое можно готовить в духовке, а также просто на огне. Для яркого вкуса добавьте соль, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки в мундирах с маслом и сыром.

Ингредиенты:

  • Картошка
  • Специи
  • Соль 
  • Масло
  • Масло сливочное
  • Сыр
  • Зелень (лучок репчатый или укропчик)

Способ приготовления: 

1. Картофель моем, смазываем маслом, соль, специи и отправляем в мультипечь на 20 минут 200° (или выбираешь автопрограмму для печеной).

2. После достаньте, разрежьте пополам, добавьте во внутрь масло и сыр и поставьте в печь на 5-7 минут.

Перед подачей присыпьте зеленым луком!

