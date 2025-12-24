Запеченный картофель – очень вкусное и полезное блюдо, которое можно готовить в духовке, а также просто на огне. Для яркого вкуса добавьте соль, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки в мундирах с маслом и сыром.

Ингредиенты:

Картошка

Специи

Соль

Масло

Масло сливочное

Сыр

Зелень (лучок репчатый или укропчик)

Способ приготовления:

1. Картофель моем, смазываем маслом, соль, специи и отправляем в мультипечь на 20 минут 200° (или выбираешь автопрограмму для печеной).

2. После достаньте, разрежьте пополам, добавьте во внутрь масло и сыр и поставьте в печь на 5-7 минут.

Перед подачей присыпьте зеленым луком!

