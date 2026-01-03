Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить его можно со специями, маслом, а также овощами, мясом, грибами, сыром, салом, беконом. И во всех вариантах будет вкусно.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом и специями.

Ингредиенты:

картофель среднего размера

сало/подчеревина/грудинка

масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)

Сметанный соус:

сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль

Способ приготовления:

1. Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем.

2. Сало/грудинку/подчеревину, нарезаем небольшими кусочками.

3. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью.

4. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпажки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 С 25 минут.

5. После приготовления посыпаем зеленью и по желанию подаем вместе со сметанным соусом(просто смешайте ингредиенты).

