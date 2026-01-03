Как из печи: вкусный запеченный картофель по-украински с салом и специями
Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить его можно со специями, маслом, а также овощами, мясом, грибами, сыром, салом, беконом. И во всех вариантах будет вкусно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом и специями.
Ингредиенты:
- картофель среднего размера
- сало/подчеревина/грудинка
- масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)
Сметанный соус:
- сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль
Способ приготовления:
1. Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем.
2. Сало/грудинку/подчеревину, нарезаем небольшими кусочками.
3. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью.
4. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпажки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 С 25 минут.
5. После приготовления посыпаем зеленью и по желанию подаем вместе со сметанным соусом(просто смешайте ингредиенты).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: