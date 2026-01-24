Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить картофель можно с овощами, мясом, беконом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с беконом и специями.

Ингредиенты:

Картофель 2 шт.

Сало или бекон 100 г

Чеснок 1 зубчик

Сливочное масло 50 г

Зелень по вкусу

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и бекон нарежьте слайсами.

2. Нанизывайте на шпажки картофель и бекон, полейте маслом со специями.

3. Готовьте в духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: