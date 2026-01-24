Все рецепты
Как из печи: запеченный вкусный картофель с салом для всей семьи
Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить картофель можно с овощами, мясом, беконом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с беконом и специями.
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт.
- Сало или бекон 100 г
- Чеснок 1 зубчик
- Сливочное масло 50 г
- Зелень по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель и бекон нарежьте слайсами.
2. Нанизывайте на шпажки картофель и бекон, полейте маслом со специями.
3. Готовьте в духовке.
