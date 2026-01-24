Как из печи: запеченный вкусный картофель с салом для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
741
Запеченный картофель – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить картофель можно с овощами, мясом, беконом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с беконом и специями. 

Ингредиенты:

  • Картофель 2 шт.
  • Сало или бекон 100 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сливочное масло 50 г
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель и бекон нарежьте слайсами.

2. Нанизывайте на шпажки картофель и бекон, полейте маслом со специями.

3. Готовьте в духовке.

