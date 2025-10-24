Как наточить кухонные ножи без точилки: действенный лайфхак
Кухонные ножи со временем теряют остроту, и даже простое нарезание овощей превращается в неудобную задачу. Но не всегда под рукой есть точильный камень или специальная точилка. В такой ситуации поможет обычный предмет, который есть практически на каждой кухне – керамическая кружка или миска. Этот способ уже опробован многими хозяйками и профессиональными поварами.
Редакция FoodOboz расскажет, как наточить ножи без лишних усилий.
Как работает лайфхак с керамической кружкой
Для заточки ножа нужна керамическая кружка или миска с неглазурованным дном или краем. Именно эта шероховатая поверхность способна восстановить лезвие ножа.
Что нужно сделать:
1. Переверните кружку вверх дном.
2. Найдите необработанный керамический край – он обычно матовый и немного шероховатый.
3. Проведите лезвием ножа по этому краю под углом примерно 20 градусов. Делайте ровные движения от себя, затем к себе, поочередно с обеих сторон лезвия.
4. Повторите несколько раз, пока нож не станет острее. Этого достаточно, чтобы нож снова легко разрезал помидоры, зелень или мясо.
Важные советы для безопасного результата
- Делайте это на устойчивой и ровной поверхности, чтобы кружка не скользила.
- Не нажимайте слишком сильно: достаточно легкого усилия.
- После заточки протрите нож влажной салфеткой, чтобы убрать остатки керамической пыли.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как помыть пластмассовые контейнеры