Кухонные ножи со временем теряют остроту, и даже простое нарезание овощей превращается в неудобную задачу. Но не всегда под рукой есть точильный камень или специальная точилка. В такой ситуации поможет обычный предмет, который есть практически на каждой кухне – керамическая кружка или миска. Этот способ уже опробован многими хозяйками и профессиональными поварами.

Как работает лайфхак с керамической кружкой

Для заточки ножа нужна керамическая кружка или миска с неглазурованным дном или краем. Именно эта шероховатая поверхность способна восстановить лезвие ножа.

Что нужно сделать:

1. Переверните кружку вверх дном.

2. Найдите необработанный керамический край – он обычно матовый и немного шероховатый.

3. Проведите лезвием ножа по этому краю под углом примерно 20 градусов. Делайте ровные движения от себя, затем к себе, поочередно с обеих сторон лезвия.

4. Повторите несколько раз, пока нож не станет острее. Этого достаточно, чтобы нож снова легко разрезал помидоры, зелень или мясо.

Важные советы для безопасного результата

Делайте это на устойчивой и ровной поверхности, чтобы кружка не скользила.

Не нажимайте слишком сильно: достаточно легкого усилия.

После заточки протрите нож влажной салфеткой, чтобы убрать остатки керамической пыли.

