Если привычная запеченная картошка со специями уже надоела – воспользуйтесь следующей интересной идеей. Для нее понадобится бекон, а также сделайте пикантный соус на основе сметаны.

Идея приготовления вкусной запеченной картошки с беконом опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 7 шт.

сырокопченый бекон – 100 г

соль – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

укроп пучок

Способ приготовления:

1. Картофель варим в подсоленной воде до полуготовности.

2. Сделать в ней надрезы и не острой частью ножа выложить в середину бекон.

3. Если картофель разваливается, или вы случайно разрезали до конца, просто закрепите его зубочисткой.

4. Поставить картофель в аэрогриль на 15 минут при температуре 200 градусов или в духовку.

5. Сделать соус, к сметане добавить измельченный чеснок, укроп соль и молотый перец.

6. Перемешать и смазать щедро картофель.

