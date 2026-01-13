Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
168
Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом

Если привычная запеченная картошка со специями уже надоела – воспользуйтесь следующей интересной идеей. Для нее понадобится бекон, а также сделайте пикантный соус на основе сметаны.

Идея приготовления вкусной запеченной картошки с беконом опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 7 шт.
  • сырокопченый бекон – 100 г
  • соль – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец – по вкусу
  • укроп пучок

Способ приготовления:

Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом

1. Картофель варим в подсоленной воде до полуготовности.

2. Сделать в ней надрезы и не острой частью ножа выложить в середину бекон.

Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом

3. Если картофель разваливается, или вы случайно разрезали до конца, просто закрепите его зубочисткой.

Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом

4. Поставить картофель в аэрогриль на 15 минут при температуре 200 градусов или в духовку.

5. Сделать соус, к сметане добавить измельченный чеснок, укроп соль и молотый перец.

Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом

6. Перемешать и смазать щедро картофель.

