Как небанально запечь картофель в духовке: с беконом и вкусным соусом
Если привычная запеченная картошка со специями уже надоела – воспользуйтесь следующей интересной идеей. Для нее понадобится бекон, а также сделайте пикантный соус на основе сметаны.
Идея приготовления вкусной запеченной картошки с беконом опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 7 шт.
- сырокопченый бекон – 100 г
- соль – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу
- укроп пучок
Способ приготовления:
1. Картофель варим в подсоленной воде до полуготовности.
2. Сделать в ней надрезы и не острой частью ножа выложить в середину бекон.
3. Если картофель разваливается, или вы случайно разрезали до конца, просто закрепите его зубочисткой.
4. Поставить картофель в аэрогриль на 15 минут при температуре 200 градусов или в духовку.
5. Сделать соус, к сметане добавить измельченный чеснок, укроп соль и молотый перец.
6. Перемешать и смазать щедро картофель.
