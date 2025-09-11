Алюминиевая фольга есть почти в каждой кухне. Ее используют для запекания, хранения и приготовления блюд. Она удобная, легкая и кажется универсальной. Но именно здесь и кроется опасность: неправильное использование фольги может испортить еду, повредить технику или посуду. Чтобы избежать ошибок, стоит знать несколько простых правил.

Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках использования фольги. Не стоит их допускать, потому что это может быть даже опасно.

Не сочетайте с кислыми продуктами

Блюда с томатами, цитрусовыми или уксусом способны разъедать алюминий. Это может испортить вкус и добавить неприятный металлический привкус. Для таких блюд лучше брать стекло или керамику.

Не храните еду в фольге надолго

Фольга не подходит для длительного контакта с влагой и солью. Она разрушается, а пища теряет вкус. Лучше выбирать контейнеры из стекла или стали.

Не ставьте в микроволновую печь

Фольга изготовлена из металла, поэтому в микроволновке искрит и может вызвать пожар. Для разогрева используйте только специальную посуду или пергамент.

Не подвергайте прямому огню

Обычная фольга не выдерживает открытого пламени. Она плавится, рвется и может даже загореться. К тому же, пища прогревается неравномерно.

Не используйте вместо крышки

Фольга не создает герметичности, поэтому блюдо теряет влагу и готовится дольше. Для запекания и тушения всегда лучше брать настоящие крышки.

Не застилайте ею противень для выпечки

Из-за высокой проводимости тепло распределяется неравномерно: печенье может подгореть снизу. Также фольга легко рвется. Оптимальный вариант — пергамент или силиконовый коврик.

Не кладите на дно духовки

Этот "лайфхак" вредит технике: фольга отражает тепло, нарушает работу термостата и может повредить нагревательные элементы.

Фольга – действительно полезная вещь на кухне, но она имеет свои ограничения. Используйте ее правильно: для короткого запекания или заворачивания продуктов, но не для хранения кислых блюд, выпечки или работы с микроволновкой. Соблюдая простые правила, вы сохраните и технику, и вкус ваших блюд.

