Яйца – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд, например, омлета, яичницы, яиц пашот. Специалисты утверждают, что полезнее всего есть яйца – именно в вареном виде с жидким желтком.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной яичницы с сыром и овощами, которая будет не только вкусной, но и сытной.

Ингредиенты:

яйца

фета или моцарелла

соль, перец

зелень

помидоры или грибы

масло сливочное

Способ приготовления:

1. Растопите масло, обжарьте помидоры или грибы и сверху вылейте взбитые яйца, посолите, поперчите.

2. Добавьте сыр и зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: