Как необычно приготовить яичницу: добавьте всего несколько ингредиентов
Яйца – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд, например, омлета, яичницы, яиц пашот. Специалисты утверждают, что полезнее всего есть яйца – именно в вареном виде с жидким желтком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной яичницы с сыром и овощами, которая будет не только вкусной, но и сытной.
Ингредиенты:
- яйца
- фета или моцарелла
- соль, перец
- зелень
- помидоры или грибы
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. Растопите масло, обжарьте помидоры или грибы и сверху вылейте взбитые яйца, посолите, поперчите.
2. Добавьте сыр и зелень.
