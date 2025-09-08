Как необычно приготовить яичницу: добавьте всего несколько ингредиентов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Как необычно приготовить яичницу: добавьте всего несколько ингредиентов

Яйца – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для многих блюд, например, омлета, яичницы, яиц пашот. Специалисты утверждают, что полезнее всего есть яйца – именно в вареном виде с жидким желтком. 

Видео дня
Как вкусно приготовить яйца

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной яичницы с сыром и овощами, которая будет не только вкусной, но и сытной.

Что приготовить из яиц для завтрака

Ингредиенты:

  • яйца
  • фета или моцарелла
  • соль, перец
  • зелень
  • помидоры или грибы
  • масло сливочное

Способ приготовления:

1. Растопите масло, обжарьте помидоры или грибы и сверху вылейте взбитые яйца, посолите, поперчите.

Грибы для блюда

2. Добавьте сыр и зелень.

Яичная смесь для блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты