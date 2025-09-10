Любая хозяйка знает: даже самая качественная посуда со временем теряет вид. На дне кастрюль образуется темный нагар от остатков пригоревшей пищи, который трудно отмыть. В магазинах можно найти множество специальных средств, но на самом деле справиться с проблемой легко и без химии. Все, что нужно – несколько простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой на кухне.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как быстро отмыть кастрюли даже от застарелого жира. Есть несколько простых и эффективных средств.

Как отчистить кастрюлю быстро

Чтобы убрать нагар, налейте в кастрюлю воду так, чтобы она покрывала дно. Добавьте одну из простых добавок: пищевую соду, лимонную кислоту, немного уксуса или обычную соль. Поставьте посуду на огонь и прокипятите 20-30 минут. Затем оставьте остыть и только после этого отмойте губкой – нагар легко отойдет без лишних усилий.

Альтернативный способ

Можно приготовить смесь соды с лимонной кислотой в равных пропорциях. Нанесите ее на загрязненные места, оставьте на 30-40 минут, а затем смойте теплой водой. Такой метод особенно эффективен для застарелых пятен.

Другие домашние варианты

Кухонная соль. Смочите дно кастрюли, щедро присыпьте солью и оставьте на несколько часов. Затем нагар легко снимется губкой.

Уксус. Залейте им подгоревшую поверхность, накройте крышкой и оставьте на 2-3 часа. После этого кастрюля отмоется почти без трения.

Хозяйственное мыло. Натрите кусочек, положите в кастрюлю, залейте водой и прокипятите 15-20 минут. Когда остынет – просто протрите жесткой губкой.

Важные нюансы

Для чистки можно использовать металлическую губку, деревянную лопатку или даже смятую фольгу.

Если кастрюля алюминиевая, лучше избегать уксуса, чтобы не испортить поверхность.

Работать следует в резиновых перчатках, чтобы уберечь руки.

Правильно подобранный способ поможет вернуть кастрюле блеск всего за 15 минут, а кухня снова засияет чистотой.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как отмыть старый жир с ручек плиты