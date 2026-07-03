Чтобы идеально пожарить кабачки – с золотистой корочкой и сочной серединкой, лучше всего использовать классический кляр – мука. Преимущество такого блюда еще и в тома, что готовится оно всего 15 минут.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с мучном кляре, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

Кабачки

Пшеничная мука

Растительное масло

Соль, черный перец

Чеснок

Майонез или сметан

Зелень

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки, посолите, обваляйте в муку, обжарьте с двух сторон.

Подавайте с чесночным соусом, зеленью и помидором!

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