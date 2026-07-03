Как пожарить кабачки, чтобы они были вкусными: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
561
Как пожарить кабачки, чтобы они были вкусными: делимся лучшим рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Чтобы идеально пожарить кабачки – с золотистой корочкой и сочной серединкой, лучше всего использовать классический кляр – мука. Преимущество такого блюда еще и в тома, что готовится оно всего 15 минут.

Как пожарить кабачки, чтобы они были вкусными: делимся лучшим рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с мучном кляре, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты: 

  • Кабачки
  • Пшеничная мука
  • Растительное масло
  • Соль, черный перец
  • Чеснок
  • Майонез или сметан
  • Зелень 

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кабачки, посолите, обваляйте в муку, обжарьте с двух сторон.

Как пожарить кабачки, чтобы они были вкусными: делимся лучшим рецептом

Подавайте с чесночным соусом, зеленью и помидором!

Как пожарить кабачки, чтобы они были вкусными: делимся лучшим рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты