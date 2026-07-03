Как пожарить кабачки, чтобы они были вкусными: делимся лучшим рецептом
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Чтобы идеально пожарить кабачки – с золотистой корочкой и сочной серединкой, лучше всего использовать классический кляр – мука. Преимущество такого блюда еще и в тома, что готовится оно всего 15 минут.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков с мучном кляре, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Пшеничная мука
- Растительное масло
- Соль, черный перец
- Чеснок
- Майонез или сметан
- Зелень
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки, посолите, обваляйте в муку, обжарьте с двух сторон.
Подавайте с чесночным соусом, зеленью и помидором!
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