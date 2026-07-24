Мойва – вкусная и очень простая в приготовлении рыба. Для того, чтобы после приготовления не было неприятного запаха, ее можно просто запечь в духовке или приготовить на сковороде, в пергаменте.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной мойвы в пергманте и на сковороде.

Ингредиенты:

мойва 1 кг

соль по вкусу

мука 2 ст. ложки

растительное масло 2-3 ст. ложки

силиконизированный пергамент

Способ приготовления:

1. Мойву потрошите, хорошо промойте и посолите. Добавьте 2 столовые ложки муки, закройте емкость и хорошо встряхните.

2. На лист силиконизированного пергамента выложите мойву в один слой. Слегка сбрызните маслом, накройте сверху вторым листом пергамента. Обрежьте лишнее и хорошо скрутите края, защипывая их, как края вареников, чтобы образовался закрытый конвертик.

3. Выложить пергамент с рыбой на хорошо разогретую сковороду. Жарить на умеренном огне с двух сторон до готовности. Переворачивать удобно с помощью тарелки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: