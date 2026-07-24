Как пожарить мойву без неприятного запаха, жирных брызг и масла: делимся лучшим способом
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Мойва – вкусная и очень простая в приготовлении рыба. Для того, чтобы после приготовления не было неприятного запаха, ее можно просто запечь в духовке или приготовить на сковороде, в пергаменте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной мойвы в пергманте и на сковороде.
Ингредиенты:
- мойва 1 кг
- соль по вкусу
- мука 2 ст. ложки
- растительное масло 2-3 ст. ложки
- силиконизированный пергамент
Способ приготовления:
1. Мойву потрошите, хорошо промойте и посолите. Добавьте 2 столовые ложки муки, закройте емкость и хорошо встряхните.
2. На лист силиконизированного пергамента выложите мойву в один слой. Слегка сбрызните маслом, накройте сверху вторым листом пергамента. Обрежьте лишнее и хорошо скрутите края, защипывая их, как края вареников, чтобы образовался закрытый конвертик.
3. Выложить пергамент с рыбой на хорошо разогретую сковороду. Жарить на умеренном огне с двух сторон до готовности. Переворачивать удобно с помощью тарелки.
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