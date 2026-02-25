Жареная рыба – блюдо, которое умеет готовить каждый. Но, очень часто после приготовлении вся кухня и плита в жирных пятнах. А также при жарке остается характерный запах, но этого можно избежать.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, благодаря которым вы сможете избежать неприятного запаха и жирных пятен.

Солевой раствор

Для приготовления вам понадобится: на один литр холодной воды возьмите по столовой ложке соли и сахара. По желанию можно добавить лавровый лист, несколько горошин черного перца или ломтики лимона, они придадут легкий аромат.

Соль усиливает естественный аромат и изменяет структуру белков, благодаря чему рыба удерживает влагу и не пересыхает. Сахар смягчает соленость и помогает образовать золотистую корочку.

Как правильно использовать раствор

Замочите филе рыбы в растворе, а продолжительность выдержки зависит от размера куска, например, филе толщиной до 2-2,5 см оставляют в растворе от получаса до полутора часов. А вот большие стейки или целую рыбу выдерживают 2-4 часа, иногда даже оставляют в холодильнике на ночь.

После жарьте рыбу, она будет без неприятного запаха!

