Как правильно готовить картофельное пюре и какие два продукта обязательно нужно добавить: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
216
Картофельное пюре – блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо было вкусным, важно выбрать подходящий сорт картофеля, а также – обязательно добавляйте масло 82%. Кулинары еще советуют взбивать пюре миксером, тогда оно будет иметь пышную, однородную структуру. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пюре, с горячим молоком и сливочным маслом. 

Ингредиенты:

  • 800 г очищенного картофеля
  • 1/2 ст.л. соли 
  • 30-40 г масла
  • 200-250 г горячего молока

Способ приготовления: 

1. Картофель порежьте кубиком, отварите до готовности.

2. Слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, хорошо перемешайте и влейте горячее молоко. 

После самое главное – взбейте пюре миксером!

