Как правильно готовить картофельное пюре и какие два продукта обязательно нужно добавить: делимся рецептом
Картофельное пюре – блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо было вкусным, важно выбрать подходящий сорт картофеля, а также – обязательно добавляйте масло 82%. Кулинары еще советуют взбивать пюре миксером, тогда оно будет иметь пышную, однородную структуру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пюре, с горячим молоком и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- 800 г очищенного картофеля
- 1/2 ст.л. соли
- 30-40 г масла
- 200-250 г горячего молока
Способ приготовления:
1. Картофель порежьте кубиком, отварите до готовности.
2. Слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, хорошо перемешайте и влейте горячее молоко.
После самое главное – взбейте пюре миксером!
