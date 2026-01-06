Картофельное пюре – блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы блюдо было вкусным, важно выбрать подходящий сорт картофеля, а также – обязательно добавляйте масло 82%. Кулинары еще советуют взбивать пюре миксером, тогда оно будет иметь пышную, однородную структуру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пюре, с горячим молоком и сливочным маслом.

Ингредиенты:

800 г очищенного картофеля

1/2 ст.л. соли

30-40 г масла

200-250 г горячего молока

Способ приготовления:

1. Картофель порежьте кубиком, отварите до готовности.

2. Слейте воду, разомните картофель, добавьте масло, хорошо перемешайте и влейте горячее молоко.

После самое главное – взбейте пюре миксером!

