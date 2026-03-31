Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как правильно готовить плов, чтобы он был рассыпчатым: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
774
Плов – одно из самых вкусных, сытных блюд из риса. Готовить его можно как в кастрюле, так и просто в сковороде, духовке, мультиварке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова с мясом и овощами, который очень просто готовится. 

Ингредиенты:

  • говядина (лопатка)  700 г
  • лук 2 средних
  • морковь  1 крупная
  • чеснок 1 головка
  • рис (длиннозернистый пропаренный)  390 г
  • приправы к плову 12 г
  • соль 2 ч.л. (без горки)
  • вода  650 мл
  • масло 45 мл (5-6 ст.л.)

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте крупными кубиками, морковь крупной соломкой. В чашу мультиварки добавить масло, далее нарезанное крупными кусками мясо, лук и морковь и обжаривать 7-10 минут.

2. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, тогда заливаем водой горячей и тушим один час.

3. Далее добавляем специи к плову, соль, все перемешиваем и добавляем хорошо промытый рис, выкладываем сверху не перемешивая. Сверху посередине вставляем головку чеснока, закрываем крышкой и включаем режим "каша" или "рис/гречка" и готовим 40 минут. Когда приготовится плов, перемешиваем и можно подавать. 

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты