Плов – одно из самых вкусных, сытных блюд из риса. Готовить его можно как в кастрюле, так и просто в сковороде, духовке, мультиварке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова с мясом и овощами, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

говядина (лопатка) 700 г

лук 2 средних

морковь 1 крупная

чеснок 1 головка

рис (длиннозернистый пропаренный) 390 г

приправы к плову 12 г

соль 2 ч.л. (без горки)

вода 650 мл

масло 45 мл (5-6 ст.л.)

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте крупными кубиками, морковь крупной соломкой. В чашу мультиварки добавить масло, далее нарезанное крупными кусками мясо, лук и морковь и обжаривать 7-10 минут.

2. Чтобы мясо получилось очень нежное, не жесткое, тогда заливаем водой горячей и тушим один час.

3. Далее добавляем специи к плову, соль, все перемешиваем и добавляем хорошо промытый рис, выкладываем сверху не перемешивая. Сверху посередине вставляем головку чеснока, закрываем крышкой и включаем режим "каша" или "рис/гречка" и готовим 40 минут. Когда приготовится плов, перемешиваем и можно подавать.

