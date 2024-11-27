Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции

Агар-агар, или просто агар – это желеобразное вещество, полученное из морских красных водорослей. Она является отличным веганским заменителем желатина, который, как известно, изготавливается из костей и кожи животных.

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Используется для приготовления мармелада, зефира, птичьего молока, маршмелоу и т.п. А как правильно им пользоваться, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова.

Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции

Ингредиенты для приготовления желейной текстуры

  • Фруктовое пюре – 158 гр
  • Сахар – 13 гр
  • Агар-агар – 2,2 гр

Способ приготовления

1. Смешиваем сахар с агар-агаром.

Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции

2. Нагреваем жидкость до 40° и дождем всыпаем смесь. Все вместе доводим до кипения.

3. Агар очень хрупкий, поэтому осторожно работайте с желе.

Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции

4. Для приготовления легкой текстуры пробиваем застывший агар блендером.

Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции

5. К желе добавляем еще фруктовое пюре и взбиваем вместе. Консистенция геля регулируется количеством дополнительного пюре.

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