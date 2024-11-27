Как правильно готовить с агар-агаром: советы от кулинарки и все пропорции
Агар-агар, или просто агар – это желеобразное вещество, полученное из морских красных водорослей. Она является отличным веганским заменителем желатина, который, как известно, изготавливается из костей и кожи животных.
Используется для приготовления мармелада, зефира, птичьего молока, маршмелоу и т.п. А как правильно им пользоваться, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова.
Ингредиенты для приготовления желейной текстуры
- Фруктовое пюре – 158 гр
- Сахар – 13 гр
- Агар-агар – 2,2 гр
Способ приготовления
1. Смешиваем сахар с агар-агаром.
2. Нагреваем жидкость до 40° и дождем всыпаем смесь. Все вместе доводим до кипения.
3. Агар очень хрупкий, поэтому осторожно работайте с желе.
4. Для приготовления легкой текстуры пробиваем застывший агар блендером.
5. К желе добавляем еще фруктовое пюре и взбиваем вместе. Консистенция геля регулируется количеством дополнительного пюре.
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