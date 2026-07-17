Молодая кукуруза – отличный овощ для салатов, закусок, даже десертов. Стоит отметить, что кукурузу можно запекать, варить, готовить на мангале и просто консервировать.

Кулинар поделился в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить молодую кукурузу, чтобы она была сочной и вкусной.

Как правильно варить кукурузу

Для достижения наилучшего результата молодые кочаны вообще лучше не варить, а окунуть в холодную подсоленную воду и на среднем огне довести до 85 градусов. Выключить огонь, накрыть крышкой и просто оставить на 15–20 минут, чтобы зерна проварились. Таким образом мы сохраняем сочность и хрусткость зерен.

При какой температуре лучше готовить кукурузу

При температуре 62-72 градусов крахмал внутри зерен начинает активно впитывать влагу и расширяться — клейстеризоваться. Зерна становятся сочными, наполненными и мягкими. Если же кукурузу варить долго при 100 градусах, оболочки зерен лопаются, крахмал вымывается в воду, а сама кукуруза теряет упругость.

С чем есть кукурузу

Очень вкусно смазать маслом и посыпать солью. А для разнообразия еще можно смешать сухой чеснок, острую копченую паприку, немного зиры, кориандра и соли. Смазать готовый початок этой смесью и готовить не мангале!

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