Как правильно и в какой воде варить пельмени, чтобы не превратились в кашу: делимся советами
Чтобы сварить идеальные пельмени, кажется, что не нужно знать никаких секретов, достаточно всего лишь вскипятить воду и все, но это не так.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить пельмени, чтобы они не не слипались.
В какой воде варить пельмени
Бросьте замороженные пельмени их в кипящую подсоленную воду (с лавровым листом) в соотношении 1:3, варите после всплытия 5-12 минут на среднем огне, иногда помешивая.
Что добавить в воду для пельменей
Добавление 1-2 ст. л. масла в воду предотвратит слипание. Замороженные пельмени не нужно предварительно размораживать.
Какие специи добавить
Добавьте соль, лавровый лист (1-2 шт.) и перец горошком.
Готовность
Пельмени готовы, когда они всплыли на поверхность и поварились еще около 3-4 минут. Выньте шумовкой, добавьте сливочное масло, сметану, уксус или зелень!
