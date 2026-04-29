Чтобы сварить идеальные пельмени, кажется, что не нужно знать никаких секретов, достаточно всего лишь вскипятить воду и все, но это не так.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить пельмени, чтобы они не не слипались.

В какой воде варить пельмени

Бросьте замороженные пельмени их в кипящую подсоленную воду (с лавровым листом) в соотношении 1:3, варите после всплытия 5-12 минут на среднем огне, иногда помешивая.

Что добавить в воду для пельменей

Добавление 1-2 ст. л. масла в воду предотвратит слипание. Замороженные пельмени не нужно предварительно размораживать.

Какие специи добавить

Добавьте соль, лавровый лист (1-2 шт.) и перец горошком.

Готовность

Пельмени готовы, когда они всплыли на поверхность и поварились еще около 3-4 минут. Выньте шумовкой, добавьте сливочное масло, сметану, уксус или зелень!

