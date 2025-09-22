Как правильно квасить капусту, чтобы она была без неприятного запаха: пошаговый рецепт от А до Я

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
891
Квашеная капуста – очень полезное и ценное блюдо, в котором очень много витаминов, а еще она очень полезна для иммунитета благодаря высокому содержанию витамина С, а также для пищеварения благодаря пробиотикам, которые нормализуют микрофлору кишечника. Она богата антиоксидантами, витаминами (включая А, Е, К1, К2) и минералами, которые укрепляют кости, улучшают состояние кожи и сосудов, а также способствуют снижению холестерина. Продукт помогает при похудении благодаря тартроновой кислоте и пищевым волокнам. 

Квашеная капуста

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты с морковью.

Квашеная капуста с морковью

Ингредиенты: 

  • на 1кг порубленной капусты
  • 1 ст. л соли
  • 50 г моркови

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинкуйте, смешайте с тертой морковью, посолите и хорошо-хорошо разомните руками. Она должна пустить сок.

Капуста для блюда

2. После сложите ее из миски в кастрюлю, хорошо утрамбовывая, чтобы она пустила еще больше сок. После сверху накройте кастрюлю мисочкой и сверху еще поставьте груз, это может быть банка с водой. 

Приготовление капусты

Обязательно: три раза в день выпускайте образовавшийся воздух из капусты, чтобы она не имела неприятного запаха и плохого вкуса. Для этого нужно ее протыкать острым предметом, это может быть вилка, нож. 

Сколько квасить капусту

3. Капуста должна кваситься 3 дня, и все три дня нужно выпускать из нее воздух. 

Рассол для капусты

После переложите ее банку и храните в холодильнике!

Квашеная капуста

