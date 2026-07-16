Гореть не будет: ароматное абрикосовое варенье на сковороде за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Абрикосовое варенье – одно из самых вкусных среди всех джемов на зиму. Готовить его можно просто на сковороде, главное, чтобы при приготовлении оно не пригорало.

Гореть не будет: ароматное абрикосовое варенье на сковороде за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного абрикосового варенья.

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов
  • 500 г сахара
  • 4 банки

Способ приготовления:

1. Абрикосы нарезаем и выкладываем в широкую глубокую кастрюлю или на сковороду, добавляем сахар, доводим до кипения, варим 10 мин, накрываем крышкой и оставляем на ночь.

Гореть не будет: ароматное абрикосовое варенье на сковороде за 10 минут

2. Утром или вечером следующего дня снова доводим абрикосы до кипения – вы увидите, как красиво изменилась текстура.

Гореть не будет: ароматное абрикосовое варенье на сковороде за 10 минут

3. Кипящее варенье разливаем по стерилизованным банкам, охлаждаем и наслаждаемся.

Гореть не будет: ароматное абрикосовое варенье на сковороде за 10 минут

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