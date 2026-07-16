Гореть не будет: ароматное абрикосовое варенье на сковороде за 10 минут
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Абрикосовое варенье – одно из самых вкусных среди всех джемов на зиму. Готовить его можно просто на сковороде, главное, чтобы при приготовлении оно не пригорало.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного абрикосового варенья.
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов
- 500 г сахара
- 4 банки
Способ приготовления:
1. Абрикосы нарезаем и выкладываем в широкую глубокую кастрюлю или на сковороду, добавляем сахар, доводим до кипения, варим 10 мин, накрываем крышкой и оставляем на ночь.
2. Утром или вечером следующего дня снова доводим абрикосы до кипения – вы увидите, как красиво изменилась текстура.
3. Кипящее варенье разливаем по стерилизованным банкам, охлаждаем и наслаждаемся.
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