Абрикосовое варенье – одно из самых вкусных среди всех джемов на зиму. Готовить его можно просто на сковороде, главное, чтобы при приготовлении оно не пригорало.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного абрикосового варенья.

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

500 г сахара

4 банки

Способ приготовления:

1. Абрикосы нарезаем и выкладываем в широкую глубокую кастрюлю или на сковороду, добавляем сахар, доводим до кипения, варим 10 мин, накрываем крышкой и оставляем на ночь.

2. Утром или вечером следующего дня снова доводим абрикосы до кипения – вы увидите, как красиво изменилась текстура.

3. Кипящее варенье разливаем по стерилизованным банкам, охлаждаем и наслаждаемся.

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