Как правильно приготовить удачное малиновое варенье: делимся простыми секретами
Малиновое варенье – классика летних заготовок. Его ценят не только за вкус и аромат, но и за универсальность. Продукт добавляют в выпечку, блины, каши, а иногда даже сочетают с мясными блюдами. Но чтобы оно получилось действительно вкусным, густым и сохранилось надолго, стоит придерживаться нескольких важных советов.
Редакция FoodOboz делится простыми советами, которые помогут приготовить действительно удачное малиновое варенье. Есть несколько важных нюансов, о которых стоит помнить.
Что нужно знать перед тем, как варить варенье из малины
Ягоды должны быть свежими и сухими. Не стоит использовать перезрелую или поврежденную малину – это повлияет на консистенцию и вкус. Помойте ягоды очень осторожно и дайте им полностью обсохнуть.
Не переваривайте. Малина – очень нежная ягода. Если кипятить ее слишком долго, она потеряет цвет, форму и аромат. Поэтому лучше варить в несколько подходов или выбрать "живой" вариант без термообработки.
Банки стерилизуйте заранее. Это залог того, что варенье простоит долго. Крышки также должны быть сухими и чистыми.
Правильное соотношение сахара. Малина кисловатая, поэтому стоит не экономить на сладком. Для классического варенья – около 800 г сахара на 1 кг ягод. Если хотите густую текстуру – добавьте желатин или пектин. Это поможет избежать слишком жидкой консистенции, особенно если не хотите вываривать жидкость часами.
Ингредиенты для густого малинового варенья:
- малина – 1 кг.
- сахар – 800 г
- желатин – 2 ст.л.
- вода – 50-70 мл.
Способ приготовления:
1. Ягоды засыпьте сахаром и оставьте на 3-4 часа, чтобы они пустили сок.
2. Поставьте на небольшой огонь, доведите до кипения, помешивайте.
3. Затем снимите с плиты и дайте остыть. Повторите этот процесс еще дважды.
4. Желатин растворите в теплой воде. Во время третьего кипячения добавьте к ягодам и хорошо перемешайте.
5. Горячее варенье сразу разлейте в стерильные банки и закройте.
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