Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами и рецептом блюда
Гороховый суп – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд. Для того, чтобы горох хорошо разварился, кулинары советуют его замочить в воде на ночь, а для еще лучшего эффекта – добавить в воду соду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копченостями и специями.
Ингредиенты:
- сушеный горох – 250 г
- копченые ребра – 200-250 г
- масло/масло – для зажарки
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 7-8 шт.
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- лавровый лист – 1 шт.
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по необходимости.
2. Зажарка: на разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.
3. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель. Варить, помешивая, на малом огне до готовности картофеля. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную зелень. Проварить 1-2 минут и выключить.
Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут и подавайте с зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: