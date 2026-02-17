Гороховый суп – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд. Для того, чтобы горох хорошо разварился, кулинары советуют его замочить в воде на ночь, а для еще лучшего эффекта – добавить в воду соду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа, с копченостями и специями.

Ингредиенты:

сушеный горох – 250 г

копченые ребра – 200-250 г

масло/масло – для зажарки

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

картофель – 7-8 шт.

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

лавровый лист – 1 шт.

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по необходимости.

2. Зажарка: на разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.

3. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель. Варить, помешивая, на малом огне до готовности картофеля. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную зелень. Проварить 1-2 минут и выключить.

Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут и подавайте с зеленью!

