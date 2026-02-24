Домашний творог – лучшая основа для нежных запеканок и сырников. Еще из творога получится самая вкусная начинка для вареников и пирожков.

Кулинар поделился в TikTok рецептом очень вкусного и полезного домашнего творога из кефира и молока.

Ингредиенты:

Молоко 3,5% 2 л

Кефир 3,5% 1 л

Способ приготовления:

1. Нагрейте молоко почти до кипения — примерно 90-95°C. Оно должно быть горячим, но не "убегать". Влейте кефир — сгусток образуется практически мгновенно, прогрейте до легкого кипения, выключите огонь и оставьте на 5-10 минут.

2. Процедите массу через марлю или мелкое сито и сыр готов.

