Как приготовить домашний творог из двух ингредиентов: самый легкий рецепт
Домашний творог – лучшая основа для нежных запеканок и сырников. Еще из творога получится самая вкусная начинка для вареников и пирожков.
Кулинар поделился в TikTok рецептом очень вкусного и полезного домашнего творога из кефира и молока.
Ингредиенты:
- Молоко 3,5% 2 л
- Кефир 3,5% 1 л
Способ приготовления:
1. Нагрейте молоко почти до кипения — примерно 90-95°C. Оно должно быть горячим, но не "убегать". Влейте кефир — сгусток образуется практически мгновенно, прогрейте до легкого кипения, выключите огонь и оставьте на 5-10 минут.
2. Процедите массу через марлю или мелкое сито и сыр готов.
