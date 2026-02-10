Как приготовить домашнюю пиццу за 5 минут: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Тесто для домашней пиццы очень легко приготовить на сметане. Для этого не придется ничего вымешивать или раскатывать. Жидкую массу нужно просто вылить на противень и добавить любимую начинку.

Идея приготовления ленивой домашней пиццы на сметане опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • сметана – 10 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • мука – 9 ст.л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • начинка – на ваш вкус

Способ приготовления:

1. В миске смешать сметану, яйца и соль.

2. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородного теста.

3. Выложить тесто на противень, застеленный обязательно силиконизированным пергаментом, чтобы тесто не прилипало.

4. Сверху выложить любимую начинку и выпекать в разогретой до 200 °C духовке 20 минут.

5. Пергамент должен быть именно силиконизированный, обычный может прилипать

6. Начинку лучше не перегружать, чтобы пицца хорошо пропеклась.

