Тесто для домашней пиццы очень легко приготовить на сметане. Для этого не придется ничего вымешивать или раскатывать. Жидкую массу нужно просто вылить на противень и добавить любимую начинку.

Идея приготовления ленивой домашней пиццы на сметане опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 10 ст.л.

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч.л.

мука – 9 ст.л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

начинка – на ваш вкус

Способ приготовления:

1. В миске смешать сметану, яйца и соль.

2. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородного теста.

3. Выложить тесто на противень, застеленный обязательно силиконизированным пергаментом, чтобы тесто не прилипало.

4. Сверху выложить любимую начинку и выпекать в разогретой до 200 °C духовке 20 минут.

5. Пергамент должен быть именно силиконизированный, обычный может прилипать

6. Начинку лучше не перегружать, чтобы пицца хорошо пропеклась.

