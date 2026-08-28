Как приготовить гречку, чтобы получилось сытно: рецепт с куриным филе

Гречку не обязательно просто варить отдельно и подавать с мясом. Её можно сразу приготовить с курицей, овощами и помидорами, чтобы получилось ароматное домашнее блюдо. Всё готовится в одной сковороде, поэтому рецепт не требует много времени или посуды. Такой вариант подойдёт для простого обеда или ужина.

Идея приготовления сытной гречки с куриным филе опубликована на странице ruslana garanyan в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

гречка – 1 стакан

вода – 2 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

помидор – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В глубокой сковороде разогрейте немного масла и обжарьте мясо на среднем огне до румяной корочки.

2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице и обжаривайте несколько минут, пока они не станут мягче.

3. Чеснок измельчите и вместе с помидорами добавьте в сковороду. Посолите, приправьте любимыми специями и перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно две минуты, чтобы овощи стали более ароматными.

4. Гречку промойте под холодной водой и добавьте в сковороду. Перемешайте её с курицей и овощами, после чего влейте два стакана воды.

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 7–10 минут. За это время гречка должна впитать воду и стать мягкой. Если крупе нужно еще немного времени, оставьте ее под крышкой на несколько минут.

6. Готовую гречку с курицей перемешайте и подавайте горячей. По желанию блюдо можно дополнить свежей зеленью или легким овощным салатом.

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