Как приготовить гречку, чтобы получилось сытно: рецепт с куриным филе
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Гречку не обязательно просто варить отдельно и подавать с мясом. Её можно сразу приготовить с курицей, овощами и помидорами, чтобы получилось ароматное домашнее блюдо. Всё готовится в одной сковороде, поэтому рецепт не требует много времени или посуды. Такой вариант подойдёт для простого обеда или ужина.
Идея приготовления сытной гречки с куриным филе опубликована на странице ruslana garanyan в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- гречка – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- помидор – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В глубокой сковороде разогрейте немного масла и обжарьте мясо на среднем огне до румяной корочки.
2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи к курице и обжаривайте несколько минут, пока они не станут мягче.
3. Чеснок измельчите и вместе с помидорами добавьте в сковороду. Посолите, приправьте любимыми специями и перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно две минуты, чтобы овощи стали более ароматными.
4. Гречку промойте под холодной водой и добавьте в сковороду. Перемешайте её с курицей и овощами, после чего влейте два стакана воды.
5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 7–10 минут. За это время гречка должна впитать воду и стать мягкой. Если крупе нужно еще немного времени, оставьте ее под крышкой на несколько минут.
6. Готовую гречку с курицей перемешайте и подавайте горячей. По желанию блюдо можно дополнить свежей зеленью или легким овощным салатом.
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