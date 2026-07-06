Как приготовить хрустящие и золотистые куриные крылышки: рецепт в духовке
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Куриные крылышки в духовке – одно из самых простых и вкусных блюд для семейного ужина или дружеских посиделок. Благодаря ароматному маринаду мясо получается сочным, а корочка – золотистой и хрустящей. Для приготовления не понадобятся сложные продукты, а большую часть времени занимает именно маринование. Такой рецепт легко повторить даже тем, кто редко готовит.
Идея приготовления золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- чеснок – 4 зубчика
- кетчуп – 3 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- приправа к курице – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные крылышки помойте, просушите бумажными полотенцами и, по желанию, разделите по суставам.
2. Переложите крылышки в большую миску.
3. Добавьте измельчённый чеснок, кетчуп, соевый соус, мёд, растительное масло, соль, чёрный перец, паприку и приправу для курицы.
4. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек
5. Оставьте крылышки мариноваться на 2-3 часа. Если есть возможность, поставьте их в холодильник на ночь — вкус будет ещё более насыщенным.
6. Застелите противень пергаментом и выложите крылышки в один слой.
7. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 40 минут. В середине приготовления один раз переверните крылышки.
8. После этого смажьте их оставшимся маринадом, увеличьте температуру духовки до 200 градусов и запекайте ещё 5–10 минут, пока не образуется румяная аппетитная корочка.
9. Подавайте горячими со свежими овощами, картофелем, салатом или любимым соусом.
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