Куриные крылышки в духовке – одно из самых простых и вкусных блюд для семейного ужина или дружеских посиделок. Благодаря ароматному маринаду мясо получается сочным, а корочка – золотистой и хрустящей. Для приготовления не понадобятся сложные продукты, а большую часть времени занимает именно маринование. Такой рецепт легко повторить даже тем, кто редко готовит.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек в духовке опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

чеснок – 4 зубчика

кетчуп – 3 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

приправа к курице – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные крылышки помойте, просушите бумажными полотенцами и, по желанию, разделите по суставам.

2. Переложите крылышки в большую миску.

3. Добавьте измельчённый чеснок, кетчуп, соевый соус, мёд, растительное масло, соль, чёрный перец, паприку и приправу для курицы.

4. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек

5. Оставьте крылышки мариноваться на 2-3 часа. Если есть возможность, поставьте их в холодильник на ночь — вкус будет ещё более насыщенным.

6. Застелите противень пергаментом и выложите крылышки в один слой.

7. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 40 минут. В середине приготовления один раз переверните крылышки.

8. После этого смажьте их оставшимся маринадом, увеличьте температуру духовки до 200 градусов и запекайте ещё 5–10 минут, пока не образуется румяная аппетитная корочка.

9. Подавайте горячими со свежими овощами, картофелем, салатом или любимым соусом.

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