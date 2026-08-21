Как приготовить идеально хрустящий картофель по-селянски: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
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Картофель по-селянски – простой гарнир, который легко приготовить в духовке. Чтобы картофель получился особенно хрустящим, важно правильно подготовить его перед запеканием. В этом рецепте ломтики сначала замачивают в кипятке, а затем обваливают в смеси крахмала и специй. В результате картофель приобретает румяную корочку и остается мягким внутри.
Идея приготовления хрустящего картофеля по-селянски опубликована на странице hectorjimenezbravo в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- соль – 1 ч.л.
- кукурузный крахмал – 50 г
- красный молотый перец – 0,5 ч.л.
- чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- растительное масло – для запекания
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымойте, по желанию очистите от кожуры и нарежьте примерно одинаковыми ломтиками. Благодаря одинаковому размеру кусочки приготовятся равномерно.
2. Переложите картофель в глубокую миску, добавьте соль и залейте кипятком. Оставьте примерно на 20 минут. Затем воду полностью слейте, а картофель промокните бумажным полотенцем. Это важный этап, поскольку лишняя влага помешает образованию румяной корочки.
3. В отдельной миске смешайте кукурузный крахмал, паприку, черный и красный перец. Переложите туда картофельные ломтики и хорошо перемешайте, чтобы сухая смесь равномерно покрыла каждый кусочек.
4. Проложите противень пергаментом или фольгой и выложите картофель в один слой. Не стоит укладывать ломтики слишком плотно друг к другу, ведь между ними должно оставаться пространство для равномерного запекания. Сверху слегка сбрызните картофель растительным маслом.
5. Поставьте противень в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте около 25 минут, ориентируясь на готовность и цвет корочки. Картофель должен стать золотистым и хрустящим снаружи.
6. Готовый картофель по-селянски лучше всего подавать горячим. Он вкусный сам по себе, а также прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и различными соусами.
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