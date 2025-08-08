Как приготовить мороженое пломбир в домашних условиях: простой рецепт, который получится у всех
Вкусное и натуральное мороженое пломбир можно легко приготовить в домашних условиях. Десерт будет иметь идеально густую консистенцию и нежную текстуру. Никаких красителей и усилителей вкуса для такого десерта вам не понадобится.
Идея приготовления вкусного домашнего мороженого пломбир опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.
Ингредиенты:
- желтки – 3 шт.
- сахарная пудра – 150 г
- ванильный сахар – 10 г
- молоко – 100 мл.
- жирные сливки 33% – 50 мл.
Способ приготовления:
1. В кастрюле с толстым дном соединить желтки, сахарную пудру и пакетик ванилина или ванильного сахара.
2. Перемешать до однородности и влить молоко.
3. Поставить на маленький огонь и варить, постоянно помешивая до консистенции сгущенного молока. Доводить до кипения массу нельзя ни в коем случае.
4. Снять с огня и охладить до комнатной температуры, периодически помешивая.
5. Когда масса полностью остыла, начать работать со сливками.
6. Взбить холодные сливки до плотных пиков, начиная с маленьких оборотов.
7. В чашу со взбитыми сливками выложить заварную массу, которая остыла и осторожно перемешать до однородности.
7. Полученную смесь перелить в контейнер и отправить в морозильную камеру.
8. В первые 3 часа необходимо 5-6 раз достать емкость и тщательно перемешать.
