Для того, чтобы приготовить вкусную и мягкую свинину, кулинары советуют ее хорошо отбить, а после готовить обязательно в кляре из муки и специй. Для того, чтобы мясо сочной, нужно добавить при приготовлении сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой свинины со сливочным маслом и чесноком.

Ингредиенты:

Свинина (биток или шея без кости) — 600 г

Мука

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зуб.

Сок лимона – 1/3 шт.

Белое сухое вино – 250 мл

Петрушка

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо на стейки толщиной 1 см. Обсушите бумажным полотенцем и слегка отбейте.

2. Обваляйте в муке (лишнее стряхнуть).

3. На сковороде разогрейте масло и обжарьте свинину с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты на сторону).

4. Добавьте масло, соль, перец, чеснок, лимонный сок и влить вино. Готовьте еще 5-7 минут, пока соус немного загустеет. Добавьте свежую петрушку и полить мясо соусом!

