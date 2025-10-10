Как приготовить сочную свинину за 10 минут: делимся простым секретом и рецептом
Для того, чтобы приготовить вкусную и мягкую свинину, кулинары советуют ее хорошо отбить, а после готовить обязательно в кляре из муки и специй. Для того, чтобы мясо сочной, нужно добавить при приготовлении сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и мягкой свинины со сливочным маслом и чесноком.
Ингредиенты:
- Свинина (биток или шея без кости) — 600 г
- Мука
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Сок лимона – 1/3 шт.
- Белое сухое вино – 250 мл
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Нарежьте мясо на стейки толщиной 1 см. Обсушите бумажным полотенцем и слегка отбейте.
2. Обваляйте в муке (лишнее стряхнуть).
3. На сковороде разогрейте масло и обжарьте свинину с обеих сторон до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты на сторону).
4. Добавьте масло, соль, перец, чеснок, лимонный сок и влить вино. Готовьте еще 5-7 минут, пока соус немного загустеет. Добавьте свежую петрушку и полить мясо соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: