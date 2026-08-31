Как приготовить сытную картофельную запеканку с мясом: простой рецепт на обед

Картофельная запеканка с курицей может стать простым решением, когда нужно быстро накормить всю семью. Для ее приготовления понадобятся обычные продукты, которые легко найти на любой кухне. Блюдо готовится в духовке без сложных кулинарных приемов. В результате получается сочная запеканка с нежной начинкой и румяной сырной корочкой.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт. (примерно 400 г).

картофель – 2 шт.

помидор – 1 шт.

яйца – 4 шт.

сметана – 3 ст.л.

твёрдый сыр – 100 г

консервированная кукуруза – 100 г

растительное масло – 1 ч.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Именно тонкая нарезка поможет овощу хорошо пропечься вместе с курицей. Помидор помойте и нарежьте кружочками.

2. Форму для запекания смажьте небольшим количеством масла. На дно равномерно выложите картофель, сверху распределите часть консервированной кукурузы.

3. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте соль, черный перец и любимые специи. Половину твердого сыра натрите на крупной терке и перемешайте с яично-сметанной массой.

4. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте мясо в яичную смесь с сыром и хорошо перемешайте, чтобы заливка равномерно его покрыла.

5. Выложите куриное филе вместе с заливкой поверх картофеля. Разровняйте массу ложкой, чтобы все продукты распределились равномерно.

6. Сверху выложите кружочки помидора. Добавьте оставшуюся кукурузу и посыпьте запеканку тёртым сыром.

7. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 35-40 минут. Готовность можно проверить ножом или деревянной шпажкой: картофель должен стать мягким, а курица – полностью пропечься.

8. Готовую картофельную запеканку с курицей достаньте из духовки и оставьте на несколько минут. После этого её будет легче нарезать на порционные кусочки.

9. Блюдо можно подавать горячим, дополнив свежей зеленью или легким овощным салатом. Это простой способ приготовить сытный домашний обед из картофеля и куриного филе, не проводя много времени у плиты.

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