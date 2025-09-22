Видео дня
Как приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за 15 минут на обед: самый простой рецепт
Домашняя пицца может быть значительно лучше магазинной. При этом, для приготовления вам понадобится всего 15 минут. К жидкому тесту на молоке подойдет абсолютно любая любимая начинка – идеально для быстрого и сытного обеда.
Идея приготовления элементарной пиццы за 15 минут опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 400 мл.
- яйца – 2 шт.
- мука – 180 г
- масло – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- творог и любимые добавки
Способ приготовления:
1. Для теста смешать все ингредиенты.
2. Взбить блендером.
3. Вылить тесто на пергамент.
4. Посыпать немного сыром, выложить начинку и снова посыпать сыром.
5. Запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: