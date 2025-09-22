Как приготовить вкусную домашнюю пиццу всего за 15 минут на обед: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Домашняя пицца может быть значительно лучше магазинной. При этом, для приготовления вам понадобится всего 15 минут. К жидкому тесту на молоке подойдет абсолютно любая любимая начинка – идеально для быстрого и сытного обеда.

Идея приготовления элементарной пиццы за 15 минут опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • молоко – 400 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 180 г
  • масло – 3 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • творог и любимые добавки

Способ приготовления:

1. Для теста смешать все ингредиенты.

2. Взбить блендером.

3. Вылить тесто на пергамент.

4. Посыпать немного сыром, выложить начинку и снова посыпать сыром.

5. Запекать 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

