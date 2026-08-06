Кулинарные тренды все больше смещаются в сторону простых и питательных блюд, которые не требуют многочасового пребывания на кухне. Сочетание итальянской пасты, диетического куриного мяса и свежих овощей предлагает сбалансированную альтернативу привычным обедам: такое блюдо готовится в одной сковороде, сохраняет максимум сочности и не перегружает ежедневный рацион лишними калориями.

Идея приготовления сытной пасты с куриным филе и овощами на сковороде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

макаронные гнезда – 4 шт.

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

твёрдый сыр – 60 г

томатная паста – 2 ст.л.

вода – 250-300 мл

соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе и овощи мелкими кубиками.

2. Обжарить курицу на капле масла в течение 5 минут, после чего добавить овощи со специями и тушить до полуготовности.

3. Выложить на сухую сковороду сырые гнезда и плотно наполнить каждое из них мясной начинкой с овощами.

4. Смешать томатную пасту с водой, немного посолить и вылить в сковороду – соус должен покрывать пасту примерно до середины.

5. Посыпать блюдо тёртым сыром и зеленью, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20-25 минут.

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