Как приготовить вкусную и сытную пасту на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
648
Сытная паста на обед
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Кулинарные тренды все больше смещаются в сторону простых и питательных блюд, которые не требуют многочасового пребывания на кухне. Сочетание итальянской пасты, диетического куриного мяса и свежих овощей предлагает сбалансированную альтернативу привычным обедам: такое блюдо готовится в одной сковороде, сохраняет максимум сочности и не перегружает ежедневный рацион лишними калориями.

Идея приготовления сытной пасты с куриным филе и овощами на сковороде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Рецепт сытной пасты на сковороде на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • макаронные гнезда – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • твёрдый сыр – 60 г
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • вода – 250-300 мл
  • соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Обжариваем филе

1. Нарезать куриное филе и овощи мелкими кубиками.

2. Обжарить курицу на капле масла в течение 5 минут, после чего добавить овощи со специями и тушить до полуготовности.

Заливаем пасту соусом

3. Выложить на сухую сковороду сырые гнезда и плотно наполнить каждое из них мясной начинкой с овощами.

Добавляем мясо и сыр

4. Смешать томатную пасту с водой, немного посолить и вылить в сковороду – соус должен покрывать пасту примерно до середины.

5. Посыпать блюдо тёртым сыром и зеленью, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20-25 минут.

Готовое блюдо

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