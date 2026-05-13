Вкусную намазку для бутербродов можно легко приготовить из обычной скумбрии. Такая закуска получается нежной, ароматной и прекрасно подходит как для завтрака, так и для праздничного стола. Сочетание запеченной рыбы, крем-сыра и хрустящего огурца делает вкус насыщенным и одновременно очень домашним. Подавайте готовую намазку на подсушенном хлебе или гренках.

Идея приготовления вкусной намазки из скумбрии опубликована на странице фудблогера viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия запеченная – 1 шт.

крем-сыр – 150 г

квашеный огурец – 1 шт.

молодой лук – небольшой пучок

фиолетовый лук – 0,5 шт.

лимонный сок – 1 ч.л.

апельсиновый сок – 2 ст.л.

апельсиновая цедра – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

цельнозерновой хлеб – для подачи

Способ приготовления:

1. Подготовьте скумбрию для запекания. Полейте рыбу апельсиновым соком, добавьте немного цедры, соль и любимые специи. Запекайте до готовности в разогретой духовке примерно 25-30 минут.

2. Готовую скумбрию охладите, удалите кости и разомните вилкой до мягкой текстуры. Переложите рыбу в глубокую миску.

3. Нарежьте мелким кубиком квашеный огурец, молодой и фиолетовый лук. Добавьте все к скумбрии вместе с крем-сыром.

4. Влейте немного лимонного сока и хорошо перемешайте массу до однородности. При необходимости добавьте еще специй или соли по вкусу.

5. Подавайте готовую намазку на кусочках подсушенного цельнозернового хлеба, гренках или тостах. Такая закуска хорошо подходит как в холодном виде, так и сразу после приготовления.

