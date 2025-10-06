Как приготовить вкусные ленивые вареники на завтрак: понадобится всего 5 ингредиентов
Ленивые вареники – идеальное блюдо для завтрака. В основе таких изделий творог, который придаст энергии на весь день. Готовятся элементарно и очень вкусно сочетаются со сметаной, любимыми ягодами и фруктами.
Идея приготовления удачных ленивых вареников опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 250 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар или аромат
- мука – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В творог добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.
2. Размять вилкой.
3. Добавить муку.
4. Замешать тесто. Количество муки может меняться 3-5 ст.л. в зависимости от влажности творога.
5. раскатать колбаску.
6. Разрезать на кусочки.
7. Обвалять в муке и слегка прижать вилкой.
8. В кастрюлю с кипяченой водой выложить вареники.
9. Перемешать, чтобы они не пристали ко дну.
10. С момента, как тесто всплывет, варить примерно 3-4 минуты.
11. Подавать с маслом, сметаной, ягодами или фруктами.
