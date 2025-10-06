Ленивые вареники – идеальное блюдо для завтрака. В основе таких изделий творог, который придаст энергии на весь день. Готовятся элементарно и очень вкусно сочетаются со сметаной, любимыми ягодами и фруктами.

Идея приготовления удачных ленивых вареников опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 250 г

яйца – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

ванильный сахар или аромат

мука – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В творог добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.

2. Размять вилкой.

3. Добавить муку.

4. Замешать тесто. Количество муки может меняться 3-5 ст.л. в зависимости от влажности творога.

5. раскатать колбаску.

6. Разрезать на кусочки.

7. Обвалять в муке и слегка прижать вилкой.

8. В кастрюлю с кипяченой водой выложить вареники.

9. Перемешать, чтобы они не пристали ко дну.

10. С момента, как тесто всплывет, варить примерно 3-4 минуты.

11. Подавать с маслом, сметаной, ягодами или фруктами.

