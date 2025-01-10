Советский союз оказывал влияние на оккупированные им народы. Это касалось не только правил жизни, отношения к зарубежным ценностям и всеобщему мировоззрению, но и кулинарной сфере.

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Армянскую, грузинскую, литовскую и украинскую кухни власти пытались подогнать под общие стандарты СССР. Одновременно с этим власти совсем не стеснялись присваивать себе блюда оккупированных им стран. Какие национальные блюда были присвоены советщиной, рассказывает FoodOboz.

Из этих национальных кухонь выбирались самые интересные и вкусные блюда, которые могли стать "хитами" на территории всего Советского союза, а не только одной конкретной территории. Все они были максимально упрощены и адаптированы к общепринятым советским стандартам. В конечном итоге, блюда попадали в меню столовых на территории всего СССР, но уже в видоизмененном и сильно удешевленном виде. Кое-где от этих блюд оставался только основной ингредиент и название.

Именно поэтому еще недавно большинство людей в мире считали борщ сначала советским, а позже русским блюдом. Аналогичные действия властей СССР были проведены с беляшами, супом харчо, шашлыками, а также пельменями. Все эти блюда стали подлинными символами советской кухни и стали считаться национальными. Но на самом деле, каждое из этих блюд является частью кухни порабощенного народа.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал о продуктах, которых никогда не существовало в СССР.