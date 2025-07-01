Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат из крабовых палочек, добавьте в блюдо свежие огурцы. А вместо майонеза добавьте соус из сметаны и горчице.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении крабового салата.

Ингредиенты:

крабовые палочки

свежий огурец

кунжут для хрустящей нотки

Соус:

сметана 10-15%

горчица (дижонская или американская)

соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Огурцы и крабовые палочки порежьте брусками.

2. Для соуса все смешайте.

3. Добавьте соус к остальным ингредиентам, полите, перемешайте и посыпьте кунжутом.

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