Как суши: легкий крабовый салат без майонеза за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат из крабовых палочек, добавьте в блюдо свежие огурцы. А вместо майонеза добавьте соус из сметаны и горчице.

Легкий салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении крабового салата.

Что приготовить из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • свежий огурец
  • кунжут для хрустящей нотки

Соус:

  • сметана 10-15%
  • горчица (дижонская или американская)
  • соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Огурцы и крабовые палочки порежьте брусками.

Ингредиенты для салата

2. Для соуса все смешайте.

Соус для салата

3. Добавьте соус к остальным ингредиентам, полите, перемешайте и посыпьте кунжутом.

Готовый салат

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