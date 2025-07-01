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Как суши: легкий крабовый салат без майонеза за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат из крабовых палочек, добавьте в блюдо свежие огурцы. А вместо майонеза добавьте соус из сметаны и горчице.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении крабового салата.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- свежий огурец
- кунжут для хрустящей нотки
Соус:
- сметана 10-15%
- горчица (дижонская или американская)
- соевый соус (без сахара)
Способ приготовления:
1. Огурцы и крабовые палочки порежьте брусками.
2. Для соуса все смешайте.
3. Добавьте соус к остальным ингредиентам, полите, перемешайте и посыпьте кунжутом.
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