Даже самые новые холодильники со временем могут покрываться тонким слоем льда внутри. Это не только выглядит неопрятно, но и мешает нормальной работе техники: холод распределяется неравномерно, компрессор работает непрерывно, а счет за электроэнергию растет. Размораживать холодильник полностью – долго и неудобно.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет несколько способов, как убрать лед без выключения техники и избежать его повторного появления.

Почему появляется лед в холодильнике

Как объясняют мастера по ремонту бытовой техники, лед чаще всего образуется из-за попадания теплого воздуха внутрь камеры. Это может случаться, если:

дверца закрывается неплотно или уплотнитель уже износился;

холодильник открывают слишком часто;

внутрь ставят горячие блюда;

забито дренажное отверстие, через которое должен стекать конденсат.

Если не устранить эти причины, даже после разморозки лед появится снова буквально через несколько дней.

Чтобы избавиться от намерзания без полного выключения техники, стоит выполнить несколько простых действий.

1. Прочистите дренаж. На задней стенке холодильника есть небольшое отверстие для стекания воды. Если оно забито, конденсат скапливается и превращается в лед. Аккуратно прочистите отверстие пластиковой палочкой или мягкой проволокой.

2. Проверьте уплотнитель на дверце. Резиновая прокладка должна плотно прилегать к корпусу. Если она потеряла эластичность, ее можно временно смазать вазелином или силиконовой смазкой – это поможет уплотнить стыки и предотвратить попадание теплого воздуха.

3. Соблюдайте правильную температуру. Для холодильного отделения – +3...+5°C, для морозильной камеры – около -18°C. Если температура ниже, компрессор работает непрерывно, и на стенках быстрее появляется иней.

4. Не оставляйте открытые продукты открытыми. Влага, которая испаряется из пищи, оседает на стенках в виде льда. Используйте контейнеры или пищевую пленку – это сохранит и продукты, и сам холодильник.

Действенный способ предотвратить появление льда

После очистки внутренних стенок протрите их тонким слоем глицерина или оливкового масла. Оба вещества создают невидимую пленку, которая не позволяет влаге оседать и замерзать. Этот способ безопасен, не имеет запаха и не влияет на продукты.

Если лед уже появился, не спешите выключать холодильник и ждать несколько часов. Просто осторожно протрите стенки теплой водой с содой или лимонным соком – это поможет быстро растопить тонкий слой инея, устранить запахи и освежить внутреннюю поверхность.

Чтобы холодильник работал без перебоев и не нуждался в частой разморозке, достаточно соблюдать несколько простых правил: следить за уплотнителями, чистить дренаж и поддерживать оптимальную температуру. А глицерин или капля оливкового масла на стенках помогут забыть о льде надолго без лишних усилий и без выключения техники.

