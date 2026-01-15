Как вкусно и быстро приготовить картошку на обед: элементарный рецепт
Картофель всегда есть на кухне, поэтому его в любой момент можно быстро приготовить на обед. Сначала немного проварите овощ, а затем поместите в духовку. Обязательно добавьте достаточно специй, а также нежный грибной соус.
Идея приготовления запеченного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель-800 г-1 кг (желательно средний и одинаковый размер, чтобы хорошо пропекалась
- масло – 3-4 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт
- сливки 20–30 % – 200 мл.
- сливочное масло – 20 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- бекон и пармезан
Способ приготовления:
1. Картофель очистить, сделать частые надрезы, не доходя донизу 1 см.
2. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Воду слить.
3. Очень хорошо просушить картофель бумажными полотенцами, добавить масло, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать.
4. Выложить в форму и запекать при 200 °C 40-50 минут до хрустящей корочки и готовности.
5. Для соуса на смеси масла и растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.
6. Добавить шампиньоны, посолить, поперчить и тушить до готовности.
7. Влить сливки, перемешать и довести соус до вкуса.
8. Готовый картофель залить грибным соусом и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.
9. Бекон обжарить до хрустящей корочки и посыпать им картофель перед подачей.
