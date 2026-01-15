Картофель всегда есть на кухне, поэтому его в любой момент можно быстро приготовить на обед. Сначала немного проварите овощ, а затем поместите в духовку. Обязательно добавьте достаточно специй, а также нежный грибной соус.

Идея приготовления запеченного картофеля на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

картофель-800 г-1 кг (желательно средний и одинаковый размер, чтобы хорошо пропекалась

масло – 3-4 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт

сливки 20–30 % – 200 мл.

сливочное масло – 20 г

растительное масло – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

бекон и пармезан

Способ приготовления:

1. Картофель очистить, сделать частые надрезы, не доходя донизу 1 см.

2. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Воду слить.

3. Очень хорошо просушить картофель бумажными полотенцами, добавить масло, копченую паприку, соль и перец, хорошо перемешать.

4. Выложить в форму и запекать при 200 °C 40-50 минут до хрустящей корочки и готовности.

5. Для соуса на смеси масла и растительного масла обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности.

6. Добавить шампиньоны, посолить, поперчить и тушить до готовности.

7. Влить сливки, перемешать и довести соус до вкуса.

8. Готовый картофель залить грибным соусом и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

9. Бекон обжарить до хрустящей корочки и посыпать им картофель перед подачей.

