Как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин: с тунцом и твёрдым сыром

Когда не хочется тратить много времени на ужин, можно приготовить простое блюдо из макарон. Достаточно добавить несколько привычных продуктов, чтобы блюдо стало гораздо интереснее на вкус. Макароны с тунцом, помидорами и сыром готовятся быстро, а греческий йогурт делает соус нежным и кремовым.

Идея приготовления вкусных макарон с тунцом на ужин опубликована на странице cooking by savitska в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – по количеству порций

тунец в собственном соку – 1 банка

помидоры черри – по вкусу

твёрдый сыр – по вкусу

греческий йогурт – несколько ложек

свежая зелень – для подачи

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала отварите макароны в подсоленной воде до готовности в соответствии с инструкцией на упаковке. Затем откиньте их на дуршлаг, но не промывайте водой, чтобы сохранить приятную текстуру.

2. Тунец достаньте из банки и слегка раздавите вилкой. Помидоры черри нарежьте пополам или небольшими кусочками. Твердый сыр натрите на мелкой или средней тёрке.

3. Готовые макароны переложите в сковороду. Добавьте тунец, помидоры, сыр и несколько ложек греческого йогурта. По желанию приправьте блюдо солью и любимыми специями.

4. Поставьте сковороду на слабый огонь и хорошо перемешайте все ингредиенты. Прогревайте блюдо несколько минут, пока сыр не расплавится, а йогурт вместе с соком из помидоров не превратится в густой кремовый соус. Не нужно долго обжаривать макароны, достаточно лишь хорошо их прогреть.

5. Готовые макароны с тунцом переложите в тарелки и посыпьте свежей зеленью. Подавать блюдо лучше всего сразу, пока сырный соус остаётся нежным и кремовым.

6. Этот простой рецепт макарон подойдет для быстрого домашнего ужина. По желанию в блюдо можно добавить немного чеснока, сушеных итальянских трав или черного перца, чтобы сделать вкус более выразительным.

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