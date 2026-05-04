Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут
Гречка – очень вкусный и ценный диетический продукт, богатый сложными углеводами, белком и клетчаткой. Она содержит витамины группы B, железо и магний, способствуя снижению холестерина и работе ЖКТ. Классическое соотношение для варки – 1 стакан крупы на 2 стакана воды, время приготовления 15-20 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с грибами, луком, сливками и сыром.
Ингредиенты:
- крупа гречневая
- 15 г. сливочного масла
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 300-350 г. шампиньонов
- соль, перец
- 150 мл. сливок
- зелень
- сыр
Способ приготовления:
1. Отдельно сварите гречку.
2. На сковороду отправляем кусок сливочного масла и обжариваем на нем лук с чесноком до золотистости и добавляем шампиньоны. Солим, перчим и готовим 10 минут на среднем огне.
3. После этого заливаем сливками и добавляем зелень, всыпаем гречку. Все хорошо перемешиваем, добавляем сыр и готовим еще 5-7 минут.
