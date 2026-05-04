Гречка – очень вкусный и ценный диетический продукт, богатый сложными углеводами, белком и клетчаткой. Она содержит витамины группы B, железо и магний, способствуя снижению холестерина и работе ЖКТ. Классическое соотношение для варки – 1 стакан крупы на 2 стакана воды, время приготовления 15-20 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с грибами, луком, сливками и сыром.

Ингредиенты:

крупа гречневая

15 г. сливочного масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

300-350 г. шампиньонов

соль, перец

150 мл. сливок

зелень

сыр

Способ приготовления:

1. Отдельно сварите гречку.

2. На сковороду отправляем кусок сливочного масла и обжариваем на нем лук с чесноком до золотистости и добавляем шампиньоны. Солим, перчим и готовим 10 минут на среднем огне.

3. После этого заливаем сливками и добавляем зелень, всыпаем гречку. Все хорошо перемешиваем, добавляем сыр и готовим еще 5-7 минут.

