Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

Гречка – очень вкусный и ценный диетический продукт, богатый сложными углеводами, белком и клетчаткой. Она содержит витамины группы B, железо и магний, способствуя снижению холестерина и работе ЖКТ. Классическое соотношение для варки – 1 стакан крупы на 2 стакана воды, время приготовления 15-20 минут.

Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с грибами, луком, сливками и сыром.

Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

Ингредиенты:

  • крупа гречневая
  • 15 г. сливочного масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 300-350 г. шампиньонов
  • соль, перец
  • 150 мл. сливок
  • зелень
  • сыр

Способ приготовления:

1. Отдельно сварите гречку.

Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

2. На сковороду отправляем кусок сливочного масла и обжариваем на нем лук с чесноком до золотистости и добавляем шампиньоны. Солим, перчим и готовим 10 минут на среднем огне.

Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

3. После этого заливаем сливками и добавляем зелень, всыпаем гречку. Все хорошо перемешиваем, добавляем сыр и готовим еще 5-7 минут.

Как вкусно и оригинально приготовить полезную гречку: делимся рецептом блюда за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты