Именно из картофеля можно приготовить очень вкусный и сытный обед. Но вместо того, чтобы делать из нее классическое пюре, приготовьте такую картошку с колбасой и сыром на сковородке – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления золотистой картошки с колбасой и сыром на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

картофель средний – 800 г

масло – 2-3 ст.л.

бекон или любимая колбаска – 120-150 г

масло сливочное – 20 г

чеснок – 1 зубчик

жирные сливки (30–33 %) – 150 мл.

сыр твердый – 80-100 г

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель нарежьте на 4-6 частей одинаковой величины.

2. Положите в кастрюлю, залейте водой, подсолите. После закипания варите 8 минут.

3. Выньте и полностью охладите.

4. В сковородке разогрейте растительное масло.

5. Выложите картофель и первые 5 минут не перемешивайте, чтобы он подрумянился.

6. Затем аккуратно перемешайте и обжарьте до желаемой корочки.

7. Добавьте бекон/колбаску, кусочек масла и измельченный зубчик чеснока.

8. Перемешайте и дайте ароматам раскрыться.

9. Влейте сливки, посолите, поперчите.

10. Перемешайте и выключите плиту.

11. Посыпьте натертым сыром, дайте ему растаять и еще раз перемешайте.

