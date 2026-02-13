Как вкусно и сытно приготовить картофель на обед: делимся оригинальным рецептом
Именно из картофеля можно приготовить очень вкусный и сытный обед. Но вместо того, чтобы делать из нее классическое пюре, приготовьте такую картошку с колбасой и сыром на сковородке – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления золотистой картошки с колбасой и сыром на обед опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель средний – 800 г
- масло – 2-3 ст.л.
- бекон или любимая колбаска – 120-150 г
- масло сливочное – 20 г
- чеснок – 1 зубчик
- жирные сливки (30–33 %) – 150 мл.
- сыр твердый – 80-100 г
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель нарежьте на 4-6 частей одинаковой величины.
2. Положите в кастрюлю, залейте водой, подсолите. После закипания варите 8 минут.
3. Выньте и полностью охладите.
4. В сковородке разогрейте растительное масло.
5. Выложите картофель и первые 5 минут не перемешивайте, чтобы он подрумянился.
6. Затем аккуратно перемешайте и обжарьте до желаемой корочки.
7. Добавьте бекон/колбаску, кусочек масла и измельченный зубчик чеснока.
8. Перемешайте и дайте ароматам раскрыться.
9. Влейте сливки, посолите, поперчите.
10. Перемешайте и выключите плиту.
11. Посыпьте натертым сыром, дайте ему растаять и еще раз перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: