Кабачки можно консервировать, тушить, мариновать, жарить. А также из них получится очень вкусное рагу, икра.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков со сливками, специями и сыром.

Ингредиенты:

кабачки

сыр пармезан

сливки

грибы

специи

лук

чеснок

Способ приготовления:

1. Нарежьте грибы, обжарьте, добавьте кабачки, тушите под крышкой несколько минут.

2. Влейте сливки и добавьте сыр, специи, чеснок, и готовьте под крышкой.

Перед подачей посыпьте зеленью!

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