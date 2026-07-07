Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут
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Кабачки можно консервировать, тушить, мариновать, жарить. А также из них получится очень вкусное рагу, икра. 

Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков со сливками, специями и сыром.

Ингредиенты: 

  • кабачки 
  • сыр пармезан
  • сливки
  • грибы 
  • специи
  • лук
  • чеснок

Способ приготовления: 

1. Нарежьте грибы, обжарьте, добавьте кабачки, тушите под крышкой несколько минут.

Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

2. Влейте сливки и добавьте сыр, специи, чеснок, и готовьте под крышкой.

Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

Перед подачей посыпьте зеленью!

Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

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