Как вкусно потушить кабачки: рецепт очень вкусного блюда за 20 минут
1 минута
1,5 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Кабачки можно консервировать, тушить, мариновать, жарить. А также из них получится очень вкусное рагу, икра.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков со сливками, специями и сыром.
Ингредиенты:
- кабачки
- сыр пармезан
- сливки
- грибы
- специи
- лук
- чеснок
Способ приготовления:
1. Нарежьте грибы, обжарьте, добавьте кабачки, тушите под крышкой несколько минут.
2. Влейте сливки и добавьте сыр, специи, чеснок, и готовьте под крышкой.
Перед подачей посыпьте зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: