Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски
1 минута
4,4 т.
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Если вы хотите вкусно приготовить кабачки, самым простым вариантом будет – просто приготовить их в мучном кляре. А для яркого вкуса подавайте их с йогуртовым соусом и чесноком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и простых в приготовлении жареных кабачков.
Ингредиенты:
- кабачки
- мука
- масло
- чеснок
- йогурт
- помидоры
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами кабачки, добавьте специи, обваляйте в муке и обжарьте.
2. Соус: натрите чеснок, добавьте йогурт, специи и соль, перемешайте.
Подавайте кабачки с соусом и сверху ломтик помидора!
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