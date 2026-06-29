Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
4,4 т.
Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски
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Если вы хотите вкусно приготовить кабачки, самым простым вариантом будет – просто приготовить их в мучном кляре. А для яркого вкуса подавайте их с йогуртовым соусом и чесноком.

Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и простых в приготовлении жареных кабачков.

Ингредиенты:

  • кабачки 
  • мука
  • масло
  • чеснок
  • йогурт 
  • помидоры
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами кабачки, добавьте специи, обваляйте в муке и обжарьте.

Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски

2. Соус: натрите чеснок, добавьте йогурт, специи и соль, перемешайте.

Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски

Подавайте кабачки с соусом и сверху ломтик помидора!

Как вкусно пожарить кабачки: делимся самым легким рецептом оригинальной закуски

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