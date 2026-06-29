Если вы хотите вкусно приготовить кабачки, самым простым вариантом будет – просто приготовить их в мучном кляре. А для яркого вкуса подавайте их с йогуртовым соусом и чесноком.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и простых в приготовлении жареных кабачков.

Ингредиенты:

кабачки

мука

масло

чеснок

йогурт

помидоры

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами кабачки, добавьте специи, обваляйте в муке и обжарьте.

2. Соус: натрите чеснок, добавьте йогурт, специи и соль, перемешайте.

Подавайте кабачки с соусом и сверху ломтик помидора!

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